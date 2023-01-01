Тюменец создал видеоролик о новогодней атмосфере города

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ученик Тюменской школы креативных индустрий Максим Панфилов создал четырехминутный любительский видеоролик о новогодней Тюмени. В основе съемок - знаковые места города. В первую очередь - елка и ледовый городок на площади 400-летия, пешеходная улица Дзержинского, набережная Туры.

"Идея мне пришла, когда я увидел ролики с новогодней атмосферой Москвы и Санкт-Петербурга, а в Тюмени такого я не видел, решил сделать сам. Локации записал те, которые знал сам, часть еще мне посоветовали в социальных сетях", - рассказал он.

По словам автора клипа, дело оказалось сложнее, чем он думал. Проблем добавили быстрая разрядка аккумуляторов в холодную погоду, сугробы и неровная поверхность.

"Несмотря на все это, главную задачу, как мне кажется, выполнить удалось. Получилось передать атмосферу новогоднего города. А ведь это и было самым главным", - говорит Максим Панфилов.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, Максим планирует выпустить еще серию видеороликов о Тюмени.