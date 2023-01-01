В Тюмени 600 единиц спецтехники и 450 рабочих убирают снег с улиц ежедневно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 единиц спецтехники и 450 рабочих выходят на расчистку улиц от снега ежесуточно. Особое внимание уделяют очистке тротуаров, площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и труднодоступных участков, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

13 января четверо рабочих, грейдер, фронтальный и снегоуборочный погрузчики, три самосвала освобождали проезжую часть от снега на ул. 30 лет Победы от ул. Пермякова в сторону ул. Монтажников.

"Специалисты подрядной организации очищают дорожное полотно от снега и формируют снежный вал. После этого снегопогрузчики перемещают его в самосвалы и отправляют на полигон", – рассказал главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский.

С 3 ноября 2022 года по 13 января 2023 года в Тюмени вывезено более 1 млн 120 тысяч куб. метров снега.

Напомним, на сайте "Тюмень – наш дом" через баннер "Мониторинг уборки города" в режиме реального времени можно отследить, где проходит уборка, и определить количество задействованных в ней машин.