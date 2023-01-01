В Югре на НПС "Ягодное" обновили электронасосное оборудование

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Четыре магистральных насосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Ягодное" Урайского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра) заменило АО "Транснефть – Сибирь".

Работы по модернизации насосного оборудования на НПС "Ягодное" велись с декабря 2021 года. Современные магистральные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) и электродвигатели АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск) произведены в рамках программы импортозамещения. Каждый насосный агрегат обеспечивает транспортировку нефти с номинальной производительностью 10 тыс. куб. м в час и давлением на выходе, равным 21 кг/кв. см. Производительность одного агрегата сопоставима с заполненными за тоже время 16 железнодорожными цистернами по 60 куб. м каждая.

Установлен взрывозащищенный синхронный электродвигатель мощностью 8000 кВт. Повышенный КПД электродвигателя позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Новые агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

При подключении насосного оборудования выполнена замена обратных затворов на необслуживаемые быстродействующие. Проведен ремонт здания насосной и завершено благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, специалисты заменили вспомогательное оборудование, в том числе систему маслоснабжения, систему охлаждения электродвигателей. Проведена реконструкция двух систем подпорной вентиляции электродвигателей с заменой воздуховодов, вентиляторов и блок-боксов.

Насосное оборудование прошло комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов, отклонений от нормативных параметров не выявлено. Новые электронасосные агрегаты подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк и работают в штатном режиме. С вводом в эксплуатацию данных насосных агрегатов на НПС "Ягодное" полностью завершена работа по модернизации электронасосного оборудования объекта.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции компании. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик оборудования и систем. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволило повысить надежность и энергоэффективность НПС "Ягодное", а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.

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