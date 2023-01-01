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Прогноз: численность населения юга Тюменской области через 11 лет составит 1,7 млн человек

Общество, 16:35 13 января 2023

ИА "Тюменская линия"

Число жителей юга Тюменской области к 2034 году достигнет 1,7 млн человек. При сохранении существующих тенденций прогнозная рождаемость снизится, а показатели смертности в ближайшие 10 лет будут заметно колебаться.

Это доказали студенты Тюменского медицинского университета Александра Гиль и Максим Зинкевич, которые сделали демографический прогноз на 2034 год.

По информации учебного центра бережливых технологий в здравоохранении Тюменского ГМУ, на основании анализа показателей рождаемости и смертности в Тюменской области четверокурсники доказали взаимообусловленность демографических процессов с системой стратегического планирования развития территории области. В своем прогнозе студенты опирались на официальные отчеты органов государственной статистики.

Доклад студенты ТМУ представили на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий". В секции "Экономические и социальные аспекты устойчивого развития: макро-, мезо- и микроуровень", где участвовали молодые ученые ведущих вузов страны, тюменцы заняли первое место.

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# демография , рождаемость , Тюменский медицинский университет

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