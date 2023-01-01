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Более 1 тыс. 700 жительниц Тюменской области прошли бесплатное обучение в 2022 году

Общество, 17:08 13 января 2023

Информационный центр правительства Тюменской обалсти | Фото: Информационный центр правительства Тюменской обалсти

Более 1 тыс. 700 жительниц Тюменской области прошли бесплатное обучение в 2022 году. Из них 387 были в отпуске по уходу за ребенком, у 486 - дети дошкольного возраста, также они не состояли в трудовых отношениях, 279 — старше 50 лет или предпенсионного возраста. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Наиболее популярными образовательными программами у женщин стали специалист по работе на маркетплейсах, кадровое администрирование, бухгалтер субъекта малого бизнеса, специалист по маникюру, парикмахер, специалист в сфере закупок, кондитер и косметолог.

50 тюменок в отпуске по уходу за ребенком получили социальные сертификаты, 46 из них прошли обучение. Самые популярные профессии — "Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство" и "Государственное и муниципальное управление".

Всего образование по программе федерального проекта "Содействие занятости" получили 2 тыс. 950 жителей региона.

Подробнее об обучении — по ссылке.

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# образовательные курсы , обучение

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