Жителя Голышманово задержали за хранение марихуаны
| Фото: УМВД по Тюменской области
В пос. Голышманово оперативники задержали мужчину, хранившего в бумажном свертке 19 гр марихуаны. Наркотик нашла сожительница голышмановца и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.
По словам задержанного, запрещенное наркотическое средство он хранил для личного употребления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи - до трех лет лишения свободы.