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Жителя Голышманово задержали за хранение марихуаны

Происшествия, 17:42 13 января 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В пос. Голышманово оперативники задержали мужчину, хранившего в бумажном свертке 19 гр марихуаны. Наркотик нашла сожительница голышмановца и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

По словам задержанного, запрещенное наркотическое средство он хранил для личного употребления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи - до трех лет лишения свободы.

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# Голышманово , наркотики , уголовное дело

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