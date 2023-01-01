Жителя Голышманово задержали за хранение марихуаны

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В пос. Голышманово оперативники задержали мужчину, хранившего в бумажном свертке 19 гр марихуаны. Наркотик нашла сожительница голышмановца и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

По словам задержанного, запрещенное наркотическое средство он хранил для личного употребления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи - до трех лет лишения свободы.