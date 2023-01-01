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17-летний школьник пострадал в ДТП на улице Камышинской в Тюмени

Общество, 09:06 14 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний пешеход пострадал в ДТП вечером 13 января в Тюмени. Молодого человека сбил автомобиль Ford на ул. Камышинской, 19, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, подросток перебегал улицу на красный сигнал светофора. 39-летний водитель иномарки рассказал, что сигналил пешеходу, но тот был в наушниках.

Пострадавший пояснил, что уже должен был загореться зеленый свет, а он торопился на концерт. Предварительно, подросток получил травму лица. Обстоятельства ДТП выясняются.

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