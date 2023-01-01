Минэнерго РФ отметило магистрантов ТюмГУ
Высокий уровень профессиональных компетенций магистрантов передовой инженерной школы ТюмГУ отметили в Министерство энергетики РФ, сообщает пресс-служба вуза.
Студенты Антон Калашников, Иван Птушкин и Роман Тынянко успешно решили бизнес-задачу "Реализация производства отечественных присадок для смазочных материалов" на хакатоне "Развитие ТЭК 2022" в рамках международного нефтегазового молодежного форума.
Перед участниками были поставлены практические бизнес-задачи, представляющие для корпоративного сектора нефтегазовой отрасли актуальные вызовы по обеспечению устойчивости и развитию технологического лидерства.
По итогам форума был создан банк решений для дальнейшей реализации в отрасли. Отметим, что магистранты ТюмГУ работали по направлению "Устойчивое технологическое развитие ТЭК".