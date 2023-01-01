  • 14 января 202314.01.2023суббота
  • USD67,5744
    EUR73,1131
  • В Тюмени -8..-10 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Минэнерго РФ отметило магистрантов ТюмГУ

Общество, 09:48 14 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокий уровень профессиональных компетенций магистрантов передовой инженерной школы ТюмГУ отметили в Министерство энергетики РФ, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты Антон Калашников, Иван Птушкин и Роман Тынянко успешно решили бизнес-задачу "Реализация производства отечественных присадок для смазочных материалов" на хакатоне "Развитие ТЭК 2022" в рамках международного нефтегазового молодежного форума.

Перед участниками были поставлены практические бизнес-задачи, представляющие для корпоративного сектора нефтегазовой отрасли актуальные вызовы по обеспечению устойчивости и развитию технологического лидерства.

По итогам форума был создан банк решений для дальнейшей реализации в отрасли. Отметим, что магистранты ТюмГУ работали по направлению "Устойчивое технологическое развитие ТЭК".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минэнерго РФ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:43 14.01.2023Рыбакам на озере Песьяное напомнили о безопасности на льду
10:53 14.01.2023Тюменцев ждут бесплатные мастер-классы по катанию на коньках
09:48 14.01.2023Минэнерго РФ отметило магистрантов ТюмГУ
09:06 14.01.202317-летний школьник пострадал в ДТП на улице Камышинской в Тюмени