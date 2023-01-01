Более ста "Классных встреч" провели для школьников в Голышмановском округе

| Фото: школа №1 Голышмановского городского округа | Фото: школа №1 Голышмановского городского округа

Более ста "Классных встреч" провели для школьников в Голышмановском округе в 2022 году. Общение с учеными, спортсменами, общественниками, деятелями культуры и искусства помогают ребятам создать представление о профессиях.

Проект "Классные встречи Российского движения школьников" с 2019 г. является частью нацпректа "Образование". Голышмановский штаб РДШ занимал первое место в региональном рейтинге "Классных встреч". Они проходят в школах и в молодёжном центре.

На днях в школе № 1 п. Голшыманово старшеклассники встретились с курсантом Омской академии МВД РФ Дарьей Колещатовой. Она рассказала о жизни курсантов, условиях поступления и перспективах выпускника, поступившего в академию.

Школьники отмечают среди плюсов проекта "Классные встречи" - неформальное общение, новые знакомства и мотивирующие истории. Всё то, что в эпоху гаджетов необходимо подросткам, поэтому организаторы обещают увеличить их, сообщает Мегатюмень.