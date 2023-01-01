Тюменский врач дала рекомендации, как избежать простуды при смене погоды зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риск заболеть простудой увеличивается при смене погоды - от морозов к оттепели - зимой. Это связано с тем, что вирусы передаются воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Противостоять респираторным инфекциям может только крепкий иммунитет, а при перепаде температуры много факторов могут ослабить его.

"В такую погоду трудно определиться, как одеться, чтобы не вспотеть или не замерзнуть. Если слишком тепло одеться, то, зайдя в помещение, можно вспотеть, а потом, выйдя на улицу, переохладиться, что столь же опасно, как и слишком легкая одежда. Итог в обоих случаях один: простуда", - пояснила заведующий лечебно-диагностического отделения тюменской городской поликлиники №6 Марина Шумакова.

Чтобы избежать этого нужно одеваться по погоде, больше гулять на свежем воздухе, отдыхать и высыпаться, придерживаться правил здорового питания, поддерживая баланс белков и углеводов, посоветовала врач. Также важно добавить в рацион, если нет аллергии, имбирь, мед, лимон. Полезным в плане профилактики будет закаливание и прием витаминов, регулярная влажная уборка в доме, мытье рук с мылом и вакцинация.

Также Марина Шумакова подчеркнула, что при признаках заболевания нужно обращаться в медучреждения, не заниматься самолечением и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих людей, пишет "Тюменская область сегодня".