В аварии на трассе Курган – Тюмень погиб водитель из Исетского района

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Смертельная авария произошла на федеральной трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. При столкновении Hyundai и Volkswagen один из автомобилей от удара задел "ЗИЛ" - ассенизаторскую машину. Погиб 34-летний водитель Hyundai, который жил в Исетском районе.

Водитель второй иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии частично ограничено движение на 132-м километре трассы Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Движение организовано в реверсивном режиме.