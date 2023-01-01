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В аварии на трассе Курган – Тюмень погиб водитель из Исетского района

Происшествия, 10:04 15 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Смертельная авария произошла на федеральной трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. При столкновении Hyundai и Volkswagen один из автомобилей от удара задел "ЗИЛ" - ассенизаторскую машину. Погиб 34-летний водитель Hyundai, который жил в Исетском районе.

Водитель второй иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии частично ограничено движение на 132-м километре трассы Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Движение организовано в реверсивном режиме.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , Курган - Тюмень

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