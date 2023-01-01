Около 180 спортсменов боролись за медали на чемпионате Тюменской области по лыжным гонкам

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

177 спортсменов из девяти муниципальных образований - Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска, Тюменского, Упоровского, Ярковского, Ялуторовского районов, а также Югры - соревновались за медали чемпионата Тюменской области по лыжным гонкам в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в течение трех дней - с 11 по 13 января, сообщает региональный департамент спорта.

В первых гонках с раздельным стартом классическим стилем на дистанции 5 км, которые прошли 11 января, у женщин звание чемпиона области завоевала Виктория Глебова. Второе место присудили Еве Гладких, третье место - Анастасии Куликовой. Все спортсменки представляют ГАУ ТО "ЦСП".

На дистанции 10 км у мужчин победителем стал Матвей Морозов. Второе место завоевал Егор Брагин. Оба спортсмена - из ГАУ ТО "ЦСП". Третье место у лыжника ОСШОР Л. Н. Носковой Андрея Поздеева.

Во второй соревновательный день чемпионата лыжники определили сильнейших в гонках с раздельным стартом свободным стилем. Здесь на дистанции 5 км у женщин победу одержала Анастасия Куликова. Второе место заняла Полина Буравлева. Бронза на счету Евы Гладких. Все трое - представительницы Центра спортивной подготовки.

У мужчин на дистанции 10 км первым к финишу пришел Егор Брагин. Второй результат показал Даниил Окунев. Оба выступают за ГАУ ТО "ЦСП". На третьем месте представитель ОСШОР Л. Н. Носковой Сергей Ходяков.

Завершились соревнования спринтом. Тройку призеров у мужчин составили ребята из центра спортивной подготовки. Золото завоевал Егор Брагин, серебро - Даниил Сорокин, бронзовую награду - Матвей Морозов.

У женщин быстрее всех дистанцию преодолела спортсменка ОСШОР Л. Н. Носковой Анастасия Мельникова. Серебро и бронза - у спортсменок ГАУ ТО "ЦСП" Виктории Глебовой и Полины Буравлевой.