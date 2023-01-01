Более миллиона рублей выплатит потерпевшим поджигатель дома в Голышманово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30-летний житель Голышманово признан виновным в поджоге дома, его приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно. Мужчине предстоит выплатить потерпевшим материальный ущерб в объеме 1 млн 342 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 14 сентября 2022 года пьяный житель городского округа, вспомнив обиды на соседа, решил ему отомстить. Он облил бензином угол его дома и чиркнул зажигалкой. Подождав, пока огонь разгорится, он сбежал с места преступления.

Хозяин проснулся, почувствовал запах гари и, вызвав пожарных, практически сам потушил возгорание на обшивке дома. На земле возле угла квартиры обнаружена пластиковая бутылка с бензином.

В порядке гражданского судопроизводства суд признал за двумя потерпевшими право на удовлетворение материального иска по возмещению причиненного ущерба. Одному потерпевшему - 624 тыс. рублей, второму — 718 тыс. рублей.