В школах Тюменской области будут играть в лапту

| Фото: Telegram-канал Ивана Романчука | Фото: Telegram-канал Ивана Романчука

Содействие в интегрировании лапты в спортивную жизнь школ региона окажет Тюменский госуниверситет. Об этом, комментируя решение Минпросвещения о разработке курса по данной игре в общеобразовательных учреждениях, заявил в Telegram-канале ректор вуза Иван Романчук.

"ТюмГУ в течение многих лет сотрудничает с Федерацией русской лапты России, мы проводим курсы для тренеров, всероссийские соревнования по лапте среди студентов, у нас есть свои успешные команды, опыт организации всероссийских соревнований по мини-лапте", - отметил он.

Игра в лапту будет проходить в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. "Это возвращение к традициям и истокам, увлекательная и полезная игра, и абсолютно очевидно, что нужны будут подготовленные тренеры и учителя", - добавил Иван Романчук.