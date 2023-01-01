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В школах Тюменской области будут играть в лапту

Спорт, 18:27 16 января 2023

Telegram-канал Ивана Романчука | Фото: Telegram-канал Ивана Романчука

Содействие в интегрировании лапты в спортивную жизнь школ региона окажет Тюменский госуниверситет. Об этом, комментируя решение Минпросвещения о разработке курса по данной игре в общеобразовательных учреждениях, заявил в Telegram-канале ректор вуза Иван Романчук.

"ТюмГУ в течение многих лет сотрудничает с Федерацией русской лапты России, мы проводим курсы для тренеров, всероссийские соревнования по лапте среди студентов, у нас есть свои успешные команды, опыт организации всероссийских соревнований по мини-лапте", - отметил он.

Игра в лапту будет проходить в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. "Это возвращение к традициям и истокам, увлекательная и полезная игра, и абсолютно очевидно, что нужны будут подготовленные тренеры и учителя", - добавил Иван Романчук.

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# лапта , ТюмГУ

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