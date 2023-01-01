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В тюменской колонии женщина пыталась передать сыну наркотики с мороженым

Происшествия, 15:42 17 января 2023

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Попытку передачи наркотиков в мороженом предотвратили сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Наркотические вещества каннабис массой 6,88 гр. и гашиш массой 19,68 гр. обнаружили сотрудники отдела безопасности с помощью служебной собаки во время досмотра 67-летней гражданки, прибывшей на длительное свидание к сыну. Сверток был спрятан в банке с мороженым.

По данному факту следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени проводит проверку.

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# колония , наркотики , УФСИН по Тюменской области

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