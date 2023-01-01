В тюменской колонии женщина пыталась передать сыну наркотики с мороженым

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Попытку передачи наркотиков в мороженом предотвратили сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Наркотические вещества каннабис массой 6,88 гр. и гашиш массой 19,68 гр. обнаружили сотрудники отдела безопасности с помощью служебной собаки во время досмотра 67-летней гражданки, прибывшей на длительное свидание к сыну. Сверток был спрятан в банке с мороженым.

По данному факту следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени проводит проверку.