Ансамбль "Радуница" Исетского района стал лауреатом национальной телепремии "Щелкунчик"

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Образцовый хореографический коллектив "Радуница" Исетского района стал лауреатом национальной телепремии "Щелкунчик" в области хореографического искусства. Коллектив получил дипломы III степени в трех номинациях и выступил на грандиозном семичасовом гала-концерте в Гостином дворе.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"На конкурсе юные артисты представили три номера: "Казачья плясовая", "Лети лето", "Воротца". Принять участие в столь значимом мероприятии, как премия "Щелкунчик", которая организована Международным советом по танцу ЮНЕСКО, дорогого стоит. Маленькие артисты растут профессионально и получают бесценный опыт, выступая вместе с народными артистами России на одной сцене. От всей души поздравляю коллектив и руководителя "Радуницы" Алену Желонкину с этой победой. Пусть успех, достигнутый в серьёзной конкурсной борьбе, станет прочной основой для развития вашего творчества", - сказала Майер.

Конкурс "Щелкунчик" объединил более 6 тыс. участников и 200 коллективов со всей России.

Ансамбль "Радуница" Исетского района образован в 2008 году. Народным и эстрадным танцем в нем занимаются 80 детей.