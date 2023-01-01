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Тюменских школьников приглашают на день открытых дверей в ГАУ Северного Зауралья

Общество, 09:24 19 января 2023

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

День открытых дверей для школьников Тюменской области пройдет в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) 21 января в 11 часов. Абитуриентам расскажут об условиях поступления и образовательных программах, которые реализует университет в 2023 году.

Для школьников организуют экскурсии в институт прикладных аграрных исследований и разработок, лабораторию инновационного коневодства, ветеринарную клинику. Также их ждут мастер-классы по основам растениеводства, животноводства и агроинженерии.

"В агропромышленном комплексе наблюдается кадровый дефицит. Ребятам из муниципальных образований региона мы рекомендуем присмотреться именно к нашему университету. По окончании ГАУ Северного Зауралья они смогут без проблем трудоустроиться по профессии на малой родине и получить при этом финансовую поддержку от регионального правительства", — отмечают в пресс-службе вуза.

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# ГАУ Северного Зауралья , День открытых дверей

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