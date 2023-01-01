Тюменские допризывники посостязаются в зимнем полиатлоне

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования по зимнему полиатлону среди команд допризывников пройдут в Заводоуковском городском округе и Викуловском районе 20 января. В состязаниях участвуют курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и участники юнармейских отрядов.

Лучших среди допризывников выявят в подтягивании, пулевой стрельбе из пневматической винтовки и лыжных гонках. Соревнования проводятся в преддверии областной спартакиады, по их итогам будут сформированы сборные. В Викуловском районе одновременно с состязаниями по полиатлону состоится многоборье, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Сильнейшие представители городов и районов выступят на областной спартакиаде в Заводоуковске 7 и 8 февраля.