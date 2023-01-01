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В Тюменской области на 77 % вырос спрос на курьеров

Экономика, 13:30 18 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 77 % вырос спрос на курьеров в Тюменской области за полгода по данным исследовательского центра Зарплаты.ру.

В других регионах УФО прирост количества вакансий в сфере доставки не менее внушительный: в Югре - +58 %, в Челябинской области - +48 %, в Свердловской области - +41 %.

Среди основных причин роста спроса и конкуренции среди работодателей за сотрудников в сфере доставки эксперты Зарплаты.ру отмечают предпраздничный ажиотаж и распродажи в торговых сетях, на маркетплейсах.

"Также в ряде регионов отмечался рост простудных заболеваний, и курьеров, в том числе, набирали в связи отсутствием персонала в сфере доставки из-за болезни, - отмечено в сообщении. - Кроме того, метеоусловия в большинстве городов, в особенности на Урале и в Сибири, также способствовали повышению спроса в доставке".

В первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 21 % относительно наиболее напряженной и загруженной последней недели декабря прошлого года. Вероятно, большинство тюменцев предпочли взять подработки в новогодние праздники. Поэтому активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период.

Традиционно почти 60 % вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Тюменской области доставщик может заработать за месяц 90-100 тыс. рублей.

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# курьерская служба

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