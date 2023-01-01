В декабре 2022 года тюменские застройщики вывели на рынок в 2,6 раза больше МКД, чем годом ранее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область по количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, занимает третье место в стране, а по площади новых объектов четвертое место. На регион, по данным портал Единого ресурса застройщиков, пришлось 5,5% жилья, выведенного на рынок за месяц.

В декабре 2022 года застройщики Тюменской области вывели на рынок в 2,6 раза больше многоквартирных домов, чем годом ранее.

В декабре 2022 года 10 застройщиков вывели на рынок Тюменской области 21 объект от 10 застройщиков. Это 5,11 тыс. квартир совокупной площадью 256 тыс. кв. метров.

По сравнению с декабрем 2021 года количество новых объектов в регионе увеличилось на 163%. По сравнению с ноябрем количество выведенных на рынок объектов выросло на 17%.

Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 238%.

Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок Тюменской области вывели Страна Девелопмент (6 объектов), а также Компания 4D и СЗ 4Д Тюмень (по 4 объекта). По площади новых объектов лидируют Страна Девелопмент (103,21 тыс. кв. м), Компания 4D (35,67 тыс. кв. м), а также ИНКО и К (33,24 тыс. кв. м).