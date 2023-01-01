800 тысяч заявлений оформили тюменцы на региональном портале Госуслуг в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предоставление записей электронной медицинской карты пациента и распределение разрешений на добычу охотресурсов стали самым популярными госуслугами в Тюменской области в 2022 году. В первом случае жители направили на региональный портал Госуслуг более 300 тысяч запросов, во втором – свыше 60 тысяч, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Всего за 2022 год жители Тюменской области подали на региональном портале госуслуг свыше 800 тыс. заявлений. Самыми популярными стали отрасли здравоохранения (400 тыс. заявлений), социального развития (200 тыс. заявлений), охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания (100 тыс. заявлений).

Посмотреть описание всех региональных и муниципальных услуг Тюменской области можно на сайте www.gosuslugi.ru. По 219 услугам реализованы электронные формы для подачи заявлений. Воспользоваться ими можно с помощью учетной записи портала госуслуг.