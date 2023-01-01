В России перестали работать мобильные приложения автобрендов Skoda, Kia, Porsche и Nissan

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

Тюменские владельцы автобренда Porsche столкнулись с проблемами удаленного управления некоторыми функциями автомобиля. Немецкий производитель спорткаров Porsche, сообщает агентство "Автостат", отключил для клиентов из России свое мобильное приложение, позволяющее удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля.

Проблемы с приложениями обнаружились и у Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, рассказали "Газете.Ru" дилеры. По словам экспертов, отсутствие мобильных сервисов снизит удобство владения дорогими иномарками, но рассчитывать на их полномасштабную поддержку в нынешних условиях уже не приходится.

Начиная с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

Как рассказали в Ассоциации российских автомобильных дилеров в середине декабря 2022 года, на складах российских автодилеров осталось не более 20 – 30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов. При этом моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen среди них почти нет, в основном это дорогие китайские автомобили.