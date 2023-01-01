В Ялуторовском районе ограничили движение по трассе из-за аварии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадало в лобовом столкновении автомобилей Nissan и Kia Rio на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области 18 января. Из-за ДТП частично ограничено движение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме. Движение регулируют инспекторы ДПС.