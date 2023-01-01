Тюменская область вышла в финал туристической премии Russian Travel Awards

| Фото: ТГ-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова (архив) | Фото: ТГ-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова (архив)

Тюменская область прошла в финал Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 февраля.

В этот раз регион выбран для участия в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства", сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Это ключевое отраслевое событие, которое подведет итоги всех предыдущих этапов конкурса, проходившего в 2022 году. Мы гордимся победами коллег, которые стали лауреатами в разных номинациях. Например, "Ялуторовский острог" с яркой событийной программой, галерея сувениров "Легенды Сибири", фестиваль искусств "Лето в Тобольском Кремле". Теперь будут определены территории и регионы по оценкам экспертного сообщества", - добавила она.