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Тюменская область вышла в финал туристической премии Russian Travel Awards

Общество, 19:39 18 января 2023

ТГ-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова (архив) | Фото: ТГ-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова (архив)

Тюменская область прошла в финал Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 февраля.

В этот раз регион выбран для участия в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства", сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Это ключевое отраслевое событие, которое подведет итоги всех предыдущих этапов конкурса, проходившего в 2022 году. Мы гордимся победами коллег, которые стали лауреатами в разных номинациях. Например, "Ялуторовский острог" с яркой событийной программой, галерея сувениров "Легенды Сибири", фестиваль искусств "Лето в Тобольском Кремле". Теперь будут определены территории и регионы по оценкам экспертного сообщества", - добавила она.

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# департамент потребительского рынка , туризм

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