Новая SMART-амбулатория в Тобольском районе принимает до 15 пациентов в день

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Боле 100 человек получили плановую и неотложную медицинскую помощь в новой SMART-амбулатории в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, которая открылась в конце декабря 2022 года. В среднем сюда приходят до 15 пациентов в день, сообщает областной департамент здравоохранения.

Современное здание врачебной амбулатории областной больницы № 3 модульной конструкции построили взамен деревянной постройки 80-х годов. Помощь здесь могут получить 1 тыс. 137 пациентов – это жители сел Малая Зоркальцева, Медведчикова, Винокурова, Экстезерь и Абрамова. Пациенты посещают кабинеты раннего выявления заболевания, забора биоматериала и вакцинации.

Срок службы нового строения площадью 350 кв. м производитель оценивает минимум в 50 лет. Здесь размещено новое медицинское оборудование и мебель, удобства для пациентов, в том числе маломобильных.

Добавим, SMART-амбулатория в селе Малая Зоркальцева построена благодаря реализации госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".