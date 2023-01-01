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Дети мобилизованных тюменцев смогут бесплатно отдохнуть в лагерях региона

Общество, 16:13 19 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети погибших военнослужащих, а также мобилизованных, принимающих участие в СВО, смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях и центрах Тюменской области. За зимний период по этой программе уже отдохнуло около 100 юных тюменцев.

Об этом на открытом семинаре организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов72 – Мы вместе" сообщила вице-губернатор Тюменской области, председатель межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Ольга Кузнечевских.

Напомним, все льготные программы по отдыху и оздоровлению детей за счет средств бюджета Тюменской области сохранены в 2023 году. Планируется, что участниками оздоровительной кампании станут 255 тысяч ребят.

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# дети , детский отдых

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