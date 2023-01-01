Ярмарка на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени будет работать до 15 февраля
Универсальная ярмарка на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени будет открыта до 15 февраля. Ранее предполагалось, что закрытие произойдет 15 января. Решение продлить работу связано с большой популярностью у посетителей.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в городском департаменте потребительского рынка.
"C 17 декабря по 15 января в ярмарке на территории вдоль улицы Дзержинского в границах улиц Хохрякова и Советской приняли участие семь индивидуальных предпринимателей, четыре юридических лица. ТРОС "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" и АНО "Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" были представлены 49 мастерами", - рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина.
С 16 января в 15 домиках ярмарки на ул. Дзержинского свой товар представляют шесть предпринимателей, семь юрлиц, в том числе Гильдия мастеров современных и народных ремесел, Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием", всего 53 мастера.
Место для торговой точки мастера и ремесленники получают по графику. Как заметили в городском департаменте потребрынка, он составлен так, чтобы все успели представить свою продукцию.
Ярмарка на ул. Дзержинского работает ежедневно с 12 до 22 часов.
Анжела Лебедева