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Тюменская область в финале Russian Travel Awards составит конкуренцию четырем регионам

Общество, 16:16 20 января 2023

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Тюменская область в финале премии Russian Travel Awards будет конкурировать с Мурманской, Ростовской, Самарской областями и Ханты-Мансийским автономным округов в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства". Победителя по итогам презентации назовут в Санкт-Петербурге 15-18 февраля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

"Презентация Тюменской области в финале будет представлена в формате очного выступления, которое оценят 29 экспертов из Москвы, Пскова, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа во главе с директором Международной туристской выставки "Интурмаркет" Ольгой Хоточкиной", - рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Всего в финал Russian Travel Awards вышли 48 регионов страны, которые поборются за звание лучших в 19 номинациях. Список претендентов на призы премии формировался по итогам профессиональных отечественных конкурсов и рейтингов, проведенных в 2022 году, а также рекомендаций от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Тюменский регион с каждым годом становится все более привлекательным для российских туристов. Об этом свидетельствуют данные туристского потока. За 5 лет реализации государственной программы Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма" (2015-2019 годы) объем туристского потока вырос в два раза и составил 3,258 млн человек.

В 2020 году с учетом реализованных мер поддержки отрасли удалось восстановиться на 65 % и активно набрать обороты к концу года, турпоток 2,1 млн туристов. В 2021 году отрасль восстановилась на 93 % относительно допандемийного уровня, поток туристов в Тюменскую область составил 3,04 млн человек. В 2022 году, по предварительным данным, Тюменскую область посетили 3,3 млн туристов, отрасль полностью восстановилась.

По итогам новогодних каникул область вошла в топ регионов по количеству отдыхающих.

"Эти показатели, в том числе, связаны с увеличением узнаваемости нашего региона в информационном поле. Чтобы добиться таких результатов была выстроена туристская стратегия, осуществлено развитие регионального туристического бренда, консолидация участников рынка, формирование конкурентного продуктового предложения, активная политика продвижения, наращивание партнерского пула, участие в федеральных проектах. Все перечисленное позволило региону заявить о себе как о туристическом направлении в масштабах страны", - уверена Мария Трофимова.

Положительные результаты также достигнуты благодаря кросс-региональному сотрудничеству, отмечает директор регионального департамента потребрынка и туризма. Это запуск прямых чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск, железнодорожный круиз "В Сибирь" с остановками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми, презентация области и города на знаковых площадках Москвы.

Анжела Лебедева

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# Мария Трофимова , туризм , чартерная программа

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