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Организаторы конкурса "Знаешь? Научи!" ждут заявок от тюменских школьников

Общество, 11:54 22 января 2023

сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Поучаствовать в конкурсе детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" предлагают школьникам Тюменской области. Побороться за победу могут учащиеся 1-11 классов, сообщает областной департамент информатизации.

Для участия нужно снять видео продолжительностью не более трех минут, где интересно и доступно объясняется научная теория, концепция или явление.

Авторы лучших видеороликов получат призы: образовательные курсы, цифровую технику, поездки и экскурсии, мерч и многое другое. Подарками отметят и учителей – наставников финалистов. А школы победителей получат новое оборудование.

Заявки принимаются до 6 марта на сайте конкурса.

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# конкурсы , школьники

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