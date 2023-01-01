Организаторы конкурса "Знаешь? Научи!" ждут заявок от тюменских школьников

| Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Поучаствовать в конкурсе детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" предлагают школьникам Тюменской области. Побороться за победу могут учащиеся 1-11 классов, сообщает областной департамент информатизации.

Для участия нужно снять видео продолжительностью не более трех минут, где интересно и доступно объясняется научная теория, концепция или явление.

Авторы лучших видеороликов получат призы: образовательные курсы, цифровую технику, поездки и экскурсии, мерч и многое другое. Подарками отметят и учителей – наставников финалистов. А школы победителей получат новое оборудование.

Заявки принимаются до 6 марта на сайте конкурса.