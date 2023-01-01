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Медики скорой помогли более 1 тыс. тюменцев за минувшие выходные

Общество, 11:19 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 81 жителю Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой помощи в выходные с 21 по 22 января. В экстренной форме поступило 479 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 540 пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

978 вызовов диспетчеры передали в поликлиники, потому что состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Тюменцы жаловались на повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице.

66 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# здравоохранение , скорая помощь

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