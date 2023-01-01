Жители Тюменской области могут получить бесплатную юридическую помощь на портале "Вправе.рф"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатную юридическую помощь жители Тюменской области смогут получать на едином государственном портале правового просвещения "Вправе.рф". Он будет работать во взаимодействии с Единым порталом госуслуг и другими информационными системами, сообщает Минюст России.

Записаться к специалисту на личный прием или задать вопрос онлайн пока могут жителей десяти регионов. В экспериментальном режиме Минюст, МВД и Минцифры будут оценивать работу портала в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Но некоторыми услугами уже можно воспользоваться сейчас из любого региона. Например, на сайте опубликованы шаблоны заявлений на получение льгот, оформление наследства, заключение или расторжения брака. Регулярно появляются информационные статьи, где специалисты объясняют, как работают новые законы и кого непосредственно они касаются.

Отметим, портал "Вправе.рф" - один из основных компонентов информационной системы "Правовая помощь". Цель заключается в том, чтобы жители страны могли оперативно получать необходимые юридические консультации.