За лучший слоган к "Лыжне России" тюменцы получат ценный приз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лыжи и палки для начинающего спортсмена получит автор лучшего слогана для массовой гонки "Лыжня России", которая пройдет по всей стране 11 февраля, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком страницы департамента во ВКонтакте, сделать репост записи и поставить "+" в комментариях к ней, а также придумать слоган и написать его на своей странице соцсети под хештегом #ЛыжняРоссии72.

Слоган должен сопровождаться фотографией автора или группы авторов на лыжах, указанием коллектива, предприятия, или имени, если это индивидуальная номинация. Профиль участников должен быть открытым.

Победителей и призеров определят 9 февраля по трем номинациям: индивидуальная, семейная, коллективная. В каждой из них предусмотрено по три места. Всем призерам и победителям достанутся брендированные шапочки и дипломы. Главный приз - Лыжи и палки - получит победитель индивидуальной номинации.