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На Урале 10 сентября выберут губернаторов Тюменской области и Ямала

Политика, 14:18 24 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборы губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (на Ямале главу региона выбирает Заксобрание) состоятся в 2023 году 10 сентября.

Депутат Госдумы Иван Квитка прокомментировал предстоящие выборы, отметив, что в регионах Уральского федерального округа они будут масштабными.

"Все региональные и местные отделения "Единой России" активно ведут подготовку к избирательным кампаниям. В этом году 10 сентября состоятся выборы губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (на Ямале главу региона выбирает Заксобрание), жители Тюмени и Екатеринбурга определят состав городских дум, также пройдут массовые избирательные кампании в органы местного самоуправления в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", - написал он в своем Telegram-канале.

В ближайшее время Уральский межрегиональный координационный совет ЕР проведет совещание с секретарями региональных отделений партии по организации предварительного голосования в субъектах УФО. Также будет утвержден план совместной работы всех отделений партии в период избирательной кампании.

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