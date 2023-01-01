Гончарный проект "Ласточки" для особых детей открывают в Ишиме

| Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте | Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте

Гончарный проект для детей с сенсорно-моторными отклонениями и ментальными нарушениями инклюзивная мастерская "Ласточки" запускают в Ишиме. Это уже шестой проект за два года, который поддержал Фонд президентских грантов. На его реализацию выделили 373 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор социокультурного психолого-педагогического досугового центра "Сфера" Людмила Арсеньева.

"Если предыдущая инклюзивная мастерская собрала в "Ласточкино гнездо" людей с ограниченными возможностями здоровья от 16 лет, то запускаемый проект рассчитан на детей от шести до 13 лет. Соответственно, он ставит перед собой и другие задачи: реабилитацию и социокультурную абилитацию ребят с сенсорно-моторными отклонениями и ментальными нарушениями", - пояснила руководитель.

Мастерская "Ласточки" поможет особенным ишимским ребятишкам улучшить моторную координацию, наладить связь рука – глаз и снять телесные зажимы через регулярные занятия с глиной.

| Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте | Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте

Людмила Арсеньева рассказала, что в общей сложности через занятия пройдут 40 человек в составе четырех групп, в каждую из которых войдут по пять детей и по пять членов их семей. За 48 творческих уроков ребята научатся лепить из глины руками и расписывать изделия после обжига.

По словам автора программы, совместная деятельность взрослых и детей с особенностями развития даст возможность всем участникам проекта получить эмоциональную поддержку и благоприятную среду для общения.

Арсеньева отметила, что проект разработан по многочисленным просьбам родителей детей с сенсорно-моторными отклонениями. Потому что подобных практик для таких детей в Ишиме нет, а значит, нет возможности для дальнейшей социализации ребенка через совместное творчество в коллективе сверстников.

Для реализации проекта будет закуплен экструдер, по-русски глиномялка. Он позволит делать глину пластичной и доступной для ручной лепки. Детям, как правило, тяжело делать отминку материала до нужного состояния. Мастер же физически не сможет подготовить нужный объем глины.

Людмила Арсеньева добавила, что все занятия, будут проходить в игровой форме с включением логопедических элементов. На итоговом мероприятии в гости к детям придут ростовые куклы и устроят для них настоящий праздник.

Напомним, сейчас в социокультурном психолого-педагогическом досуговом центре "Сфера" продолжается похожий инклюзивный проект для детей с ОВЗ "Глина помогает говорить". До апреля его участники освоят мастерство лепки из полимерной глины.

Параллельно в центральной модельной библиотеке Ишима проходит выставка изделий из глины, созданных участниками предыдущего гончарного проекта "Ласточкино гнездо".

| Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте | Фото: социокультурный центр "Сфера" Ишим ВКонтакте

Инна Кондрашкина