В Тюмени продолжается набор волонтеров для отправки на Донбасс

| Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Набор волонтеров для помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается в Тюменской области. Присоединиться к числу добровольцев могут граждане старше 18 лет, предварительно они должны пройти собеседование и инструктаж.

Как отметили в Тюменском региональном отделении "Молодой гвардии", волонтеры для работы с населением новых регионов России отправляются каждые две недели.

Так, 24 января в Мариуполь прибыл волонтер из Тюменской области. Одной из задач активиста станет работа в гуманитарно-досуговом центре для детей. Также он окажет медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь населению.

Сейчас ведется набор добровольцев для следующей отправки. Желающие могут написать в сообщения группы "Молодой Гвардии" во ВКонтакте или позвонить по телефону: +7 (3452) 79-87-43.