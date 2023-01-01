Пьяный угонщик из Винзилей поехал к подруге в Тюмень и устроил ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне задержали сотрудники Госавтоинспекции в Тюменском районе. Житель п. Винзили решил съездить на чужой "Ладе" к своей подруге в Тюмень, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть полиции с заявлением об угоне отечественного автомобиля LADA Granta обратился местный житель 1995 года рождения.

По составленной ориентировке сотрудники Госавтоинспекции на трассе Тюмень - Боровский-Богандинский обнаружили машину, брошенную угонщиком после ДТП. Автомобиль врезался в опору дорожного знака, съехал в кювет и опрокинулся.

Неподалеку полицейские задержали и подозреваемого. Ранее судимый молодой человек рассказал, что, проходя по улице, обратил внимание на автомобиль, оставленный незакрытым и с ключами в замке зажигания. Он решил съездить на нем в Тюмень к подруге.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящий момент молодой человек на десять суток помещен под административный арест за пьяную езду.