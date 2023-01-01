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В Тюменской области ради премии ветеринар провел вакцинацию от птичьего гриппа "на бумаге"

Происшествия, 12:14 26 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За подложный акт о вакцинации от птичьего гриппа домашней птицы в 34 личных подсобных хозяйствах населенных пунктов Заводоуковского городского округа на 40 тыс. рублей оштрафован врач-ветеринар. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует также, что обвиняемый не выполнил обязанности по вакцинации от птичьего гриппа в селах Лебедевка, Боровинка, Шестаково и д. Каменка.

За заведомо ложные сведения о проведении вакцинации подсудимый рассчитывал на получение премиальных выплат. В суде свою вину ветеринар признал полностью. Суд учел, что по месту жительства и работы обвиняемый характеризуется положительно и неоднократно награждался почетными грамотами, благодарностями.

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# подлог , суд , штрафы

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