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Квартирографию строящегося в Тюменской области жилья представили аналитики

Общество, 17:13 26 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - в числе лидеров среди регионов Уральского федерального округа по доле квартир с двумя и более комнатами в сегменте строящегося жилья. Такие сведения представил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства.

По данным ДОМ.РФ, сейчас количество строящихся квартир в Тюменской области — 49 тыс. 509, из них 47 % — однокомнатные квартиры, 36 % — двухкомнатные, 14 % — трехкомнатные. По доле квартир с двумя и более комнатами среди регионов УФО Тюменская область находится на втором месте после Ямала, где этот показатель составляет 58 %.

Площадь большей части строящихся квартир в тюменском регионе квартир составляет от 31 до 50 кв. м. (42 %), далее идут квартиры площадью от 51 до 79 кв. м. (37 %), жилье площадью не более 30 кв. м. составляет 11 %, от 80 кв. м. и более — 10 %.

"К сожалению, тенденции в стране такие, что однокомнатные и двухкомнатные квартиры составляют большинство квартир, которые строятся для граждан — 85 %. При этом стандартом является ситуация, когда каждый ребенок имеют свою комнату и есть хотя бы еще одна комната, в которой проживают родители. Это связано с тем, что доступность жилья — недостаточная, и мы надеемся, что те инструменты, которые мы предлагаем, и дополнительные предложения по вычетам из ставки по семейной ипотеке в случае покупки жилья большой площади всё-таки сыграют свою роль", — прокомментировал Михаил Гольдберг.

Вера Коршунова

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# строительство жилья

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