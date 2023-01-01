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Коллектор на улице 30 лет Победы в Тюмени восстановят до 1 февраля

Общество, 16:51 26 января 2023

Росводоканал Тюмень, | Фото: Росводоканал Тюмень,

Внеплановый ремонт канализационного коллектора в районе улицы 30 лет Победы проведут специалисты компании "Росводоканал Тюмень". Бригады цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения уже приступили к работе, сообщает пресс-служба компании.

Потенциальную опасность разрушения железобетонной трубы специалисты выявили в ходе устранения засора, возникшего на участке старого трубопровода. Чтобы предотвратить возможный провал грунта, было решено незамедлительно провести восстановительные работы.

Замену аварийного участка протяженностью семь метров и диаметром 500 мм проведут без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. На время восстановительных мероприятий специалисты временно демонтируют малые архитектурные формы. Работу планируется завершить к 1 февраля.

Для предотвращения дальнейшего разрушения коллектора, который эксплуатируется с 1985 года, методом спиральной навивки будет реконструирован участок трубопровода протяженностью 1 тыс. 700 метров. Работы планируется начать на следующей неделе.

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# Росводоканал Тюмень

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