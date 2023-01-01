В Тюменской области проходит конкурс видеороликов "Ермаковские чтения"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс видеороликов "Ермаковские чтения" проводит Казанская центральная районная библиотека им. И. М. Ермакова. Он приурочен к 99-летию со дня рождения писателя Ивана Ермакова.

По информации Тюменской областной научной библиотеки, принять участие могут жители области старше 12 лет. Длительность ролика – до 10 минут. Заявки принимают до 10 февраля.

"Для участия в акции запишите на видео, как вы читаете отрывок из любого произведения Ермакова, и пришлите его на электронную почту ermakovka@yandex.ru с пометкой "Ермаковские чтения". В письме укажите свои фамилию, имя и возраст, а также фамилию, имя автора и название произведения", - отметили библиотекари.

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С произведениями писателя в открытом доступе можно познакомиться на сайте Централизованной городской библиотечной системы Тюмени "Электронная библиотека тюменского писателя".

Возрастное ограничение: 12+.