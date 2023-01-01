  • 27 января 202327.01.2023пятница
  • USD69,1263
    EUR75,3348
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области проходит конкурс видеороликов "Ермаковские чтения"

Общество, 11:29 27 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс видеороликов "Ермаковские чтения" проводит Казанская центральная районная библиотека им. И. М. Ермакова. Он приурочен к 99-летию со дня рождения писателя Ивана Ермакова.

По информации Тюменской областной научной библиотеки, принять участие могут жители области старше 12 лет. Длительность ролика – до 10 минут. Заявки принимают до 10 февраля.

"Для участия в акции запишите на видео, как вы читаете отрывок из любого произведения Ермакова, и пришлите его на электронную почту ermakovka@yandex.ru с пометкой "Ермаковские чтения". В письме укажите свои фамилию, имя и возраст, а также фамилию, имя автора и название произведения", - отметили библиотекари.

ТОНБ

С произведениями писателя в открытом доступе можно познакомиться на сайте Централизованной городской библиотечной системы Тюмени "Электронная библиотека тюменского писателя".

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , книги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:57 27.01.2023Жительница блокадного Ленинграда встретилась с омутинскими школьниками
12:35 27.01.2023Нелегальный сброс отходов выявили в Ишимском лесничестве
12:24 27.01.2023Тюменские таможенники передали нуждающимся одежду на 18 млн рублей
12:02 27.01.2023Новая модульная амбулатория в селе Ембаево Тюменского района принимает первых пациентов