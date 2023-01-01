Мониторинг качества школьного питания проведут в Тюменском районе в феврале

| Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Светланы Ивановой

Мониторинг качества питания в школах вместе с родителями проведут в Тюменском районе в феврале. Результаты станут основанием для дальнейшей работы по улучшению питания в учебных заведениях, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Кроме родителей участие примут депутаты, представители общественного совета "Новой школы", других партпроектов, координаторы "Женского движения Единой России", а также представители Роспотребнадзора.

"Такая форма родительского контроля существует уже третий год. Родители регулярно посещают столовые, оценивают качество блюд, на родительских конференциях организатор питания проводит дегустацию блюд, которыми кормят детей", - отметила Светлана Иванова.