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Пропавший в начале января на Лесобазе молодой тюменец найден мертвым

Происшествия, 10:45 27 января 2023

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Молодой человек 1999 года рождения, пропавший на Лесобазе 2 января 2023 года, найден мертвым в Тюмени.

"Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в ходе осмотра тела не обнаружено", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Ранее ориентировка с фотографией тюменца появилась в сообществе "Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" во ВКонтакте. Сообщалось, что молодой человек ушел из дома на ул. Стартовой 2 января около 18 часов.

Инна Пахомова

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