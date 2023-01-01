Пропавший в начале января на Лесобазе молодой тюменец найден мертвым

| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Молодой человек 1999 года рождения, пропавший на Лесобазе 2 января 2023 года, найден мертвым в Тюмени.

"Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в ходе осмотра тела не обнаружено", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Ранее ориентировка с фотографией тюменца появилась в сообществе "Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" во ВКонтакте. Сообщалось, что молодой человек ушел из дома на ул. Стартовой 2 января около 18 часов.

Инна Пахомова