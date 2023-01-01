В Тюменской области провели 1 151 проверку на строительных объектах в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 151 проверку на строительных объектах провели эксперты Гостройнадзора Тюменской области в 2022 г. Это на 30 % меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, сократилось и количество внеплановых проверок в рамках снижения регуляторной и административной нагрузки на бизнес, сообщает главное управление строительства субъекта.

"Строительство — это базовая отрасль региона. Нам важно, чтобы компании, которые в ней работают, чувствовали себя комфортно. При этом оставлять без надзора стройку нельзя. Объекты должны оставаться безопасными для жителей и в процессе, и после ввода в эксплуатацию. Предложенная схема работы всех устраивает. Подавляющее число проверок — 1034 - в прошлом году провели в рамках программных мероприятий", - отметил начальник ГУСа Павел Перевалов.

В прошлом году инспекторы Госстройнадзора посетили строительные площадки крупных застройщиков. Во время профилактических визитов специалисты консультируют строителей, но без вынесения предписаний. Однако, если на объекте обнаружат серьёзное нарушение — это повод для внеочередной проверки.

Начальник управления Госстройнадзора Евгений Фомин пояснил, что программу проверок по датам и видам выполняемых работ составляют на основе уведомления от застройщика. Таким образом, объект остается под надзором и застройщик знает, когда будет очередная проверка. Если инспектор выявит нарушения впервые, то будет вынесено предупреждение без штрафа. За повторное нарушение штрафные санкции обязательны.

Напомним, что в Тюменской области работают 109 застройщиков. В процессе строительства сейчас находится более 3,3 млн кв. м. жилья.