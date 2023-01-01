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300 тонн масла из рапса экспортировали из Заводоуковского округа в Китай

Экономика, 15:37 27 января 2023

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

300 тонн масла из рапса экспортировано из Заводоуковского района в Китай в январе 2023 г. Перед отправкой качество партий проинспектировали специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По результатам исследований экспортная продукция соответствует требованиям страны-импортера, уточнили в ведомстве. При этом отметили, что в 2022 году из Тюменской области за рубеж было отправлено более 2,5 тыс. тонн рапсового масла и выдано 134 фитосанитарных сертификата.

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# Заводоуковский городской округ , рапсовое масло , Россельхознадзор , экспорт

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