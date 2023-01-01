  • 30 января 202330.01.2023понедельник
  • USD69,3372
    EUR75,4062
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Об истории Сталинградской битвы тюменцам расскажут с помощью современных технологий

Общество, 18:03 30 января 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерактивная выставка "Сталинград — история Победы", посвященная 80-летию разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве, откроется на третьем этаже исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени 2 февраля в 15 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный методист исторического парка "Россия — моя история" Александр Валитов, экспозиция организуется при поддержке волгоградского музея-заповедника "Сталинградская битва". Помимо Тюмени ее представят еще в 23 исторических парках страны.

"Выставочный проект с помощью мультимедийных технологий расскажет об основных событиях Сталинградской битвы. Посетители ознакомяться с фото- и видеоматериалами из волгоградского музея. Будут выставлены экспонаты, связанные с темой Великой Отечественной войны, Сталинграда из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Особое внимание уделят героям сражений", — добавил Александр Валитов.

Узнать больше об истории одного из крупнейших и ожесточенных сражений Великой Отечественной войны тюменцы смогут с помощью современных мультимедийных технологий: проекторов, интерактивных панелей. В день открытия запланирована экскурсия по выставке.

Ранее проект "Сталинград — история Победы" волгоградского музея стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , выставка , исторический парк «Россия - моя история» , история , Сталинградская битва

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 30.01.2023Жители Тюменской области подали более 180 заявок на конкурс чтецов "Бессмертный город"
18:14 30.01.2023100 памятных медалей в 100-летие Ялуторовского района вручат отличившимся жителям
18:03 30.01.2023Об истории Сталинградской битвы тюменцам расскажут с помощью современных технологий
17:52 30.01.202331 января - события дня