Тюменские каюры завоевали награды на Кубке России по ездовому спорту в Упорово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каюры Тюменской области собрали полный комплект наград на втором этапе Кубка России по ездовому спорту в Упорово. Всего на состязание в регион приехали 26 спортсменов из семи субъектов страны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Золото в дисциплине нарта-спринт в две собаки у Марины Артамоновой, серебро и бронза в спринте упряжек на четыре собаки за Ольгой Войновой и Валерией Калининой. А среди каюров, управляющих упряжками в шесть собак золото за тюменцем Кириллом Юровских.

Также в рамках Кубка России прошли соревнования "Легенды Сибири", в которых участвовали 80 любителей и профессионалов ездового спорта.

Отметим, что Кубок России состоит из четырех этапов. Следующий пройдет в Екатеринбурге. Если Кирилл Юровских займет там первое место, то станет чемпионом.