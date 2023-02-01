2 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание областной думы седьмого созыва. 18+

В Тюмени в 9 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20) стартует пресс-тур, посвященный второму этапу введения платного парковочного пространства. 18+

В Тюмени в 10 часов в СК "Муромец" (ул. Торговая, 2) стартуют чемпионат и первенство Тюменской области по спортивной аэробике. 0+

В Тюмени в 11 часов от Автограда стартует акция "Бессмертный автополк героев Сталинградской битвы".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова "Цифровое развитие региона: итоги и планы на 2023 год". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется информационная программа "Сталинградская победа". 0+

В Тюмени в 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется тематический блок "Город в огне". 12+

В Тюмени в 15 часов в Историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) откроется интерактивная выставка "Сталинград — история Победы", посвященная 80-летию разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве. 0+

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Застройка Тюмени второй половины XIX - начала XX века".

Интересное в этот день:

1238 — разорение Москвы Батыем.

1589 — учреждено патриаршество в Москве.

1709 — с острова Мас-а-Тьерра снимают Александра Селькирка — прототипа Робинзона Крузо. Он прожил на острове более 4 лет.

1732 — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.

1886 — в США впервые официально праздновали День сурка.

1905 — под копытами эскадрона гвардейской кавалерии рушится Египетский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.

1919 — открытие первого рабочего факультета в Москве.

1924 — во время Зимних Олимпийских игр в Шамони основана Международная федерация лыжного спорта.

1959 — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов.

1999 — Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.