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Тюменцам расскажут, как понимать современное искусство, на дискуссии в книжном магазине

Общество, 11:09 02 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дискуссия "Как смотреть и понимать современное искусство?" начнется в книжном магазине "Никто не спит" в Тюмени 4 февраля в 18 часов, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Вместе с культурологом и руководителем отдела выставочного пространства в "Конторе пароходства" Софьей Воробьевой посетители обсудят восприятие современного искусства. Поделятся мнением о том, какие работы кажутся наиболее актуальными, близкими и понятными, а какие требуют дополнительного разъяснения.

Софья Воробьева расскажет о методах и тактиках, которые помогают лучше понимать современное искусство и погружаться в контекст арт-объектов. Новые знания можно будет сразу потренировать на примере реальных работ, в том числе тюменских. Также спикер расскажет, в чем специфика паблик-арта и галерейных выставок.

Дискуссия открыта для всех желающих независимо от профессионального опыта. Возрастное ограничение: 0+."

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# дискуссия , современное искусство

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