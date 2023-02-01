Для самых талантливых: шесть учащихся ГАУ Северного Зауралья получают именные стипендии Россельхозбанка

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Именная стипендия — это не только хорошее финансовое подспорье, но и эффективная мотивация для учащихся. Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Тюменский филиал Россельхозбанка уже не первый год реализуют совместную стипендиальную программу. За время успешного сотрудничества участие в ней приняли 30 учащихся вуза. В 2022-2023 учебном году материальную поддержку банка получают шесть лучших: Ангелина Давлатова, Светлана Гилева, Анна Безбородова, Валерия Казекина, Анастасия Меньщикова, Данил Саранчин.

Размер стипендии для студентов — 15 тыс. рублей, для аспирантов — 20 тыс. рублей ежемесячно. Чтобы получить ее, нужно пройти конкурсной отбор: подтвердить успехи в учебе, общественной и научной деятельности, а также проходить обучение по наиболее актуальным специальностям сельскохозяйственной отрасли региона. Отбирают только самых талантливых.

Одна их них, стипендиатка РСХБ Светлана Гилева, студент-агроинженер 2 курса ГАУ Северного Зауралья, из семьи потомственных энергетиков. "Электроэнергетика — это наше семейное дело, дед, отец, мама — все так или иначе связаны именно с этой сферой. Я хотела продолжить эту традицию. Когда узнала, что можно выбрать специализацию "Энергообеспечение сельского хозяйства", без колебаний выбрала именно ее, так как агропромышленный комплекс стремительно развивается и нуждается в специалистах", — рассказывает Светлана.

По словам директора Тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова, ГАУ Северного Зауралья является не только надежным партнером банка, но и региональным центром образовательной деятельности, научного обеспечения и производства наукоемкой продукции в агропромышленном комплексе Тюменской области.

"От таких ребят, как Светлана Гилева, их профессионализма и заинтересованности в труде зависит дальнейшее направление и развитие всего АПК. Россельхозбанк со своей стороны готов поддержать стремление и упорство студентов, желание работать и развивать сельское хозяйство. Главное гореть своей будущей профессией и отдаваться ей сполна", — резюмировал Михаил Стебихов.