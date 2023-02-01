Два тоболяка предстанут перед судом за незаконную добычу краснокнижной рыбы

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Два жителя Тобольска предстанут перед судом за незаконную добычу краснокнижной рыбы. По уголовному делу в отношении них утвердили обвинительное заключение, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2022 года на 658 км реки Иртыш при помощи плавной рыболовной сети мужчины выловили одного сибирского осетра, который занесен в Красную книгу РФ и относится к исчезающим и особо ценным видам рыб. Его добыча запрещена повсеместно.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере более 480 тыс. рублей, возмещен.

Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд.